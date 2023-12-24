Француз раздражен своим положением на Олд Траффорд. Эрик Тен Хаг не видит Варана игроком основы, поэтому Рафаэль настроен сменить клуб, утверждает AS.

Барселона и Атлетико нацелились на изгнанника Манчестер Юнайтед – Хетафе получит выгоду от трансфера

По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован Реал, откуда он и перебрался в Манчестер летом 2021 года. Карло Анчелотти считает Варана идеальным усилением в центр обороны, где Мадрид потерял Дэвида Алабу и Эдера Милитао.

Единственным препятствием для Мадрида может стать Бавария. Чемпионы Германии также попытаются организовать трансфер француза уже в январе и готовы заплатить Манчестер Юнайтед 10-20 миллионов евро.

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