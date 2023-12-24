Звездный защитник стремится уйти из Манчестер Юнайтед – Реал и Бавария готовы забрать его уже в январе
Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан настроен покинуть чемпионат Англии.
Француз раздражен своим положением на Олд Траффорд. Эрик Тен Хаг не видит Варана игроком основы, поэтому Рафаэль настроен сменить клуб, утверждает AS.
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По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован Реал, откуда он и перебрался в Манчестер летом 2021 года. Карло Анчелотти считает Варана идеальным усилением в центр обороны, где Мадрид потерял Дэвида Алабу и Эдера Милитао.
Единственным препятствием для Мадрида может стать Бавария. Чемпионы Германии также попытаются организовать трансфер француза уже в январе и готовы заплатить Манчестер Юнайтед 10-20 миллионов евро.
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