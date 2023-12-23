Через значну кількість травм Ерік тен Хаг змушений був випускати 19-річного французького дебютанта. Центрбек Віллі Камбвала, який народився у ДР Конго, зіграв свої перші хвилини в дорослому футболі. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 14:30. Манкуніанці заволоділи м'ячем на рівні 60%, але не спромоглися бодай 1 разочок пробити по воротах за 30 хвилин. Лукас Пакета оформив хет-трик асистів у минулому матчі на Лондон Стедіум і сьогодні також активно почав. Бразилець вивів на найгостріший удар за третину матчу Емерсона – Онана потягнув. Сам же Лукас і Ворд-Прауз намагалися добити другим і навіть третім темпом, не надто вдало.

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Гості прокинулися аж на 33-й, завершивши свій найдовший період без ударів у поточному сезоні. Антоні здалеку перевірив, чи стоїть Ареола у воротах. А ще через пару хвилин Кудус подарував снаряд тому ж бразильцю. Антоні ідеальним пасом вивів Гарначо сам на сам, але аргентинець програв дуель екс-голкіперу Реала та ПСЖ. Та ж комбінація пройшла на 40-й, цього разу Соучек встиг заблокувати. Майну з рикошетом від ноги свого партнера Мактомінея ледь не прошив Ареола - третій сейв французького стража воріт за 7 хвилин.

Після перерви стало ще сумніше. Вест Хем остаточно закрився, а в МЮ ідей розгадати цю головоломку Мойєса не знаходив. Лондонці взагалі, здавалось, не планували атакувати, але відкрили рахунок на 72 хвилині. Бовен втомився катати вату на правому фланзі, Пакета ефектно запустив його у штрафний. Найкращий бомбардир Вест Хема спершу не переграв Онана, однак вдало підловив м'яч на добиванні. Господарі на куражі провели ще кілька масованих атак. А ще через 6 хвилин Майну обрізався в центрі поля після не зовсім вдалого пасу Еванса. Пакета миттєво кинув за спини оборонцям на Кудуса, який пробив без шансів для Онана.

Цікавий момент. Манчестер Юнайтед дограє складом, який на всіх забив менше (10), ніж один Бовен (11) в АПЛ 2023/24. Кудус відзначався результативними ударами більше (6) за всю атаку команди тен Хага (4). Вест Хем набирає 30 очок і застрибує на 6 рядок. Відставання від 5 місця, що за вдалих виступів англійських клубів у поточному єврокубковому сезоні дасть право вийти в Лігу чемпіонів, становить якихось 3 бали. МЮ залишається на 8 місці, відстаючи на 2 пункти. Манкуніанці не ганьбилися так 93 роки: 13 поразок у всіх турнірах до Різдва – їхній найбільший показник із сезону 1930/31.

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