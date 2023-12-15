Нападник Мейсон Грінвуд може змінити клубну прописку і приєднатися до одного грандів чемпіонату Іспанії.

Англієць влітку приєднався до Хетафе, де намагається відновити свій найкращий рівень.

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Згідно з інформацією talkSPORT, за 22-річним вінгером Хетафе, орендованим у Манчестер Юнайтед, стежать одразу два топ-клуби – Барселона та Атлетіко. "Сині" хотіли викупити Грінвуда у манкуніанців з завершенням сезону, але тепер їм доведеться зіткнутися з конкуренцією.

Хетафе має право на 20% від суми трансферу, якщо Манчестер Юнайтед продасть Грінвуда в інший клуб. У поточному сезоні Мейсон провів у Ла Лізі 12 матчів, забивши два голи й віддавши три асисти.

Чинна угода нападника з Манчестер Юнайтед завершується влітку 2025 року.

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