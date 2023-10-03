Наставник манкуніанців відсторонив 23-річного англійця від тренувань. Ба більше, Джейдон Санчо не може навіть обідати зі своїми партнерами на клубній базі. Схоже, що єдиним варіантом для вінгера є зміна команди.

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Як повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг, Джейдон Санчо хоче покинути Манчестер Юнайтед у січні. Англієць планує повернутися в Борусію. Він підтримує тісний контакт з тренером дортмундців Едіном Терзічем.

Нагадаємо, що Джейдон Санчо виступає за Манчестер Юнайтед з 2021 року. Загалом вінгер зіграв 82 матчі, в яких забив 12 голів та оформив шість результативних передач.

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