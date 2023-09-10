До повернення справжньої Ліги чемпіонів залишилося чекати лічені дні. Груповий етап стартує вже 19 вересня. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR підготував серію матеріалів про учасників головного клубного турніру Європи сезону 2023/24.

Нова історія з Барсою, кризовий Порту та бельгійський "сюрприз": якою буде боротьба Шахтаря за плей-офф ЛЧ

За традицією, знайомство починаємо з квартету А. Тут відразу маємо розкішну вивіску. Протистояння Баварії та Манчестер Юнайтед завжди будуть нагадувати про один із найлегендарніших фіналів Ліги чемпіонів. Втім, решта учасників групи також не будуть просто статистами. У складі Галатасарая ціле сузір'я іменитих гравців, а їхній тренер знає, як перемагати МЮ. Копенгаген "покусав" фаворитів торік і цієї осені спробує повторити свої подвиги.

Баварія

Багаж минулого сезону: Мюнхенці мали всі шанси перервати свою гегемонію в Бундеслізі. Перед останнім туром все було в руках Борусії, але дортмундці у притаманному стилі примудрилися все втратити. У Лізі чемпіонів Баварія мала вигляд монстра – здобула 6 перемог у групі з Інтером та Барселоною, а в 1/8 фіналу впевнено розбила ПСЖ. Такі результати не вберегли Юліана Нагельсманна від відставки. З Томасом Тухелем "Ротен" вилетіли з ЛЧ і Кубка Німеччини, а чемпіонство вибороли лише дивом.

Амбіції: Тухель лише зараз буде доводити, що керівництво не помилилося, запросивши його. Для найгіршого сценарію в нього вже є пояснення – клуб не купив йому нового "шостого номера" (трансфер Паліньї зірвався). Водночас інші забаганки тренера виконали й чекають чергового першого місця в групі Ліги чемпіонів. Будь-який інший сценарій буде вважатися невдачею.

10 найдорожчих гравців: Джамал Мусіала, Харрі, Кейн, Йозуа Кімміх, Мттейс де Дігт, Альфонсо Девіс, Лерой Сане, Кінгслі Коман, Дайот Упамекано, Мін Че Кім, Серж Гнабрі.

Головна зірка: Харрі Кейн. Без варіантів. Мюнхенці не просто побили свій трансферний рекорд, а й подолали психологічний бар'єр, виклавши понад 100 мільйонів. Англієць докладає максимум зусиль, щоб не повторити долю Садьйо Мане. Поки виходить. За три матчі Бундесліги Кейн забив 3 голи та віддав одну результативну передачу. Харрі поїхав з Лондона в пошуках трофеїв і буде робити все, аби нарешті виграти бодай щось.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Манчестер Юнайтед

Багаж минулого сезону: Манкуніанці пішли на перезавантаження, довірившись Еріку Тен Хагу. Перший сезон нідерландця можна вважати успішним. "Червоні дияволи" покращили показники в АПЛ майже на 20 очок і фінішували третіми. Зробили це спокійно. У ЛЧ не грали, а виступи в Лізі Європи залишили неоднозначний осад. З одного боку МЮ вибив Барселону, з іншого – вилетів від Севільї. Зрештою, торік єврокубки не були пріоритетом команди.

Амбіції: Тепер нехтувати континентальним турніром не вдасться. Ліга чемпіонів – місце, де хочуть бути таки клуби, як Манчестер Юнайтед. Від Тен Хага поки не вимагають чемпіонства, але в ЛЧ потрібно вийти бодай у плей-офф. Буде цікаво подивитися, як "Червоні дияволи" розподілять сили, адже на жодному з фронтів не буде можливості економити сили.

10 найдорожчих гравців: Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мейсон Маунт, Антоні, Лісандро Мартінес, Джейдон Санчо, Расмус Хьойлунд, Люк Шоу, Каземіро, Діогу Далот.

Головна зірка: Є кілька приблизно рівних кандидатів, але все ж виокремимо Маркуса Рашфорда. Англієць провів найкращий сезон у кар'єрі, забивши 30 голів та віддавши 11 асистів. Відсутність його прізвища серед 30 кандидатів на "Золотий м'яч" – найбільше непорозуміння. Манчестер Юнайтед багато надій покладає на Расмуса Хьойлунда, але наразі дати гарантії може лише Рашфорд.

Галатасарай

Багаж минулого сезону: Після гучного провалу Галатасарай переродився у минулому сезоні, здійснивши ривок із середини таблиці до впевненого чемпіонства. Зіркове підсилення та відсутність необхідності витрачати сили на єврокубки не залишили конкурентам жодних шансів.

Амбіції: Окан Бурук опинився у знайомій ситуації. У 2020-му саме він забрав "корону" в Галатасарая, але став жертвою синдрому другого сезону. Його Башакшехір впав на 12 місце, і для тренера все завершилося відставкою. Однак у групі ЛЧ Істанбул обіграв Манчестер Юнайтед. Це були єдині очки турків, які коштували англійцям місця в плей-офф. Тож Бурук знає, як перемагати принаймні одного з фаворитів своєї групи.

10 найдорожчих гравців: Тете, Вілфред Заха, Тангай Ндомбеле, Мауро Ікарді, Віктор Нельссон, Саша Бої, Лукас Торрейра, Давінсон Санчес, Керем Актюркоглу, Анхеліньо.

Головна зірка: Тут у Мауро Ікарді немає конкурентів. Він переїжджав до Туреччини в статусі вигнанця. Натомість знайшов у Стамбулі місце сили. Це ідеальний союз. Переоцінити внесок аргентинця у чемпіонство неможливо. Без його 22-х голів цього просто не було б. Та й у нинішній кампанії Ікарді не збавляє обертів, у середньому забиваючи в кожному матчі.

Копенгаген

Багаж минулого сезону: Про пригоди цієї команди ми вже писали детально. Якщо точніше, то про сходження тренерської зірки Якоба Неєструпа. 35-річний фахівець врятував Копенгаген після провального старту сезону, зумівши фінішувати на першому місці. У Лізі чемпіонів "леви" хоч і фінішували останніми у своїй групі, зате змогли відібрати очки в Манчестер Сіті, Борусії Д і Севільї.

Амбіції: Для таких команд вихід у фінальну частину ЛЧ – вже успіх. Якщо вдасться вийти у євровесну, чудово. Втім, важливіше просто заявити про себе, прорекламувати гравців. Раптом, когось потім забере топ-клуб за великі гроші. Словом, на Копенгаген не тиснуть жодні турнірні завдання. Про плей-офф данці навіть не мріють, але цілком можуть зіпсувати плани котрогось із фаворитів.

10 найдорожчих гравців: Мохаммед Ельюнуссі, Віктор Классон, Біргер Мелінг, Діогу Гонсалвеш, Лукас Лагер, Деніс Вавро, Джордан Ларссон, Кевін Дікс, Еліас Жерерт, Андреас Корнеліус.

Головна зірка: Віктор Классон лише півтора року в команді, а вже регулярно виходить на поле з капітанською пов'язкою. Лише цей факт максимально описує статус шведа. Слід звернути увагу на результативність номінального півзахисника, який в минулому сезоні з 16-ма голами став найкращим бомбардиром Копенгагена. Цікаво, що Классон опинився в Данії, кинувши російський Краснодар після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України.

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