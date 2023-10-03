Наставник манкунианцев отстранил 23-летнего англичанина от тренировок. Более того, Джейдон Санчо не может даже обедать со своими партнерами на клубной базе. Похоже, что единственным вариантом для вингера является смена команды.

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Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Джейдон Санчо хочет уйти из Манчестер Юнайтед в январе. Англичанин планирует вернуться в Боруссию. Он поддерживает тесный контакт с тренером дортмундцев Эдином Терзичем.

Напомним, что Джейдон Санчо выступает за Манчестер Юнайтед с 2021 года. Всего вингер сыграл 82 матча, в которых забил 12 голов и оформил шесть результативных передач.

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