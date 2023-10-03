"Змагання визначаються деталями, і ви повинні бути ефективними, щоб виграти цей турнір. Маючи дуже малу кількість моментів, ми пропускаємо голи, і нам потрібно створити їх багато, щоб забити. Це реальність.

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Ефективність повинна бути, щоб виграти великі трофеї. Тому я вважаю, що у нас є необхідні якості в команді, щоб зіграти та виграти Лігу чемпіонів. Але ми повинні вдосконалюватися. Проти Галатасарая є чудово нагода взяти перші очки. Так, я думаю, ми можемо виграти. Вважаю, що в команді є все, що для цього потрібно. У нас якісна команда, з хорошим менталітетом. Це не той початок сезону, якого ми очікували, але я все одно вірю, що у нас достатньо якості, щоб конкурувати з найкращими командами світу", – цитує захисника L'equipe.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє проти Галатасарая в другому турі Ліги чемпіонів у вівторок, 3 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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