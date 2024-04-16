Палмейрас на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з Феліпе Андерсоном – угода почне діяти з 1 липня цього року та буде чинною до 31 грудня 2027 року.

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Цікаво, що перед тим, як бразилець остаточно визначився з майбутнім клубом, інсайдер Фабріціо Романо інформував про інтерес Ювентуса до Андерсона. Туринці пропонували контракт на 3 роки, але півзахисник обрав Палмейрас через сімейні обставини.

Додамо, що Феліпе Андерсон провів 44 матчі за Лаціо в цьому сезоні, в яких відзначився 5 голами та 7 асистами. Бразилець встиг пограти в Європі за Лаціо, Вест Хем та Порту, але найяскравіший слід залишив саме в Італії – 319 матчів, 58 голів та 63 асисти з 2013-го по 2018-й та з 2021-го і донині.

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