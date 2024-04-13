Контракт іспанця розрахований до літа 2025 року, але він хоче піти вже цього літа. Про своє рішення Луїс Альберто повідомив під час інтерв'ю після матчу 32-го туру Серії А, в якому Лаціо обіграв Салерінтану (4:1).

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"Щиро кажучи, мені важко. Наступного року мене не буде в команді, я вже попросив клуб розірвати контракт і попрощатися. Я готовий відмовитися від усієї зарплати. Буде правильно піти, настав час звільнити місце для інших", – сказав Альберто в ефірі DAZN.

Нагадаємо, вісім років тому Луїс переходив у Лаціо як трансферний провал Ліверпуля, а став однією з головних зірок Серії А. Наразі провів за Лаціо 301 матч (51 гол, 75 асистів). Виграв Кубок та два Суперкубки Італії. "Орли" втрачають свою легенду, не менше.

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