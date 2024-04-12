Через кілька місяців Клаудіо Лотіто знову може купувати Салернітану. Вона точно вилетить із Серії А. Швидше за все, офіційно це станеться навіть до кінця квітня. Головний клуб одіозного бізнесмена в чемпіонаті також ні за що серйозне не бореться. Поразка в римському дербі поставила крапку на мріях Лаціо про Лігу чемпіонів.

"Ювентус – лайно": ірландський депутат в Європарламенті епатажно анонсував туринське дербі

Ігор Тудор почав з перемоги в Турині, але далі було дві поразки у важливих матчах. Сьогодні ніхто б не зрозумів, якби "орли" не набрали три очки. Почали вони дуже добре, до 14-ї хвилини забивши двічі. Кумедним вийшов гол Весіно. Лаціо в тому епізоді міг отримати пенальті, але Матіас дограв епізод, позбавивши кіпера гостей шансу відбити 11-метровий.

Після цього увімкнулася Салернітана і цілком могла зрівняти, але відіграла лише один матч зусиллями Чауна. На 35-й хвилині Лаціо відновив перевагу в два м'ячі. Альберто, Кастельянос і Андерсен красиво розібралися з лінією оборони. Бразилець оформив дубль.

Другий тайм став розчаруванням для глядачів. Команди відверто догравали матч, навіть не намагаючись створювати небезпеку. Лише коли Тудор виконав низку замін, його команда відразу ж забила знову. Ісаксену знадобилося три хвилини на полі. Лаціо переміг і бодай тимчасово потіснив Наполі з сьомого місця турнірної таблиці Серії А, Салернітана залишається останньою.