Лаціо в економ-режимі прибив колишню команду свого власника – перша домашня перемога з Тудором
Салернітана зазнала поразки від Лаціо (1:4) в рамках 32-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Через кілька місяців Клаудіо Лотіто знову може купувати Салернітану. Вона точно вилетить із Серії А. Швидше за все, офіційно це станеться навіть до кінця квітня. Головний клуб одіозного бізнесмена в чемпіонаті також ні за що серйозне не бореться. Поразка в римському дербі поставила крапку на мріях Лаціо про Лігу чемпіонів.
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Ігор Тудор почав з перемоги в Турині, але далі було дві поразки у важливих матчах. Сьогодні ніхто б не зрозумів, якби "орли" не набрали три очки. Почали вони дуже добре, до 14-ї хвилини забивши двічі. Кумедним вийшов гол Весіно. Лаціо в тому епізоді міг отримати пенальті, але Матіас дограв епізод, позбавивши кіпера гостей шансу відбити 11-метровий.
Після цього увімкнулася Салернітана і цілком могла зрівняти, але відіграла лише один матч зусиллями Чауна. На 35-й хвилині Лаціо відновив перевагу в два м'ячі. Альберто, Кастельянос і Андерсен красиво розібралися з лінією оборони. Бразилець оформив дубль.
Другий тайм став розчаруванням для глядачів. Команди відверто догравали матч, навіть не намагаючись створювати небезпеку. Лише коли Тудор виконав низку замін, його команда відразу ж забила знову. Ісаксену знадобилося три хвилини на полі. Лаціо переміг і бодай тимчасово потіснив Наполі з сьомого місця турнірної таблиці Серії А, Салернітана залишається останньою.