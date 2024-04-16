Палмейрас на официальном сайте сообщил о подписании контракта с Фелипе Андерсоном – соглашение начнет действовать с 1 июля этого года и будет действовать до 31 декабря 2027 года.

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Интересно, что перед тем, как бразилец окончательно определился с будущим клубом, инсайдер Фабрицио Романо информировал об интересе Ювентуса к Андерсону. Туринцы предлагали контракт на 3 года, но полузащитник выбрал Палмейрас из-за семейных обстоятельств.

Добавим, что Фелипе Андерсон провел 44 матча за Лацио в этом сезоне, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами. Бразилец успел поиграть в Европе за Лацио, Вест Хэм и Порту, но самый яркий след оставил именно в Италии – 319 матчей, 58 голов и 63 ассиста с 2013-го по 2018-й и с 2021-го и по сей день.

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