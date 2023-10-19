Зірковий тренер має намір відмовити Шахтарю – першим вибором "гірників" був не Тудор
Шахтар зробив Оскару Гарсії пропозицію очолити команду.
Колишній тренер Реймса Оскар Гарсія має намір відмовитися від пропозиції очолити команду. Про це інформує L'Equipe.
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Гарсія залишився без роботи відтоді, як покинув Реймс трохи більше року тому через хворобу доньки та погіршення результатів команди. Іспанця на цій посаді змінив 30-річний Вілл Стілл, великий шанувальник Football Manager – під його керівництвом команда продемонструвала прогрес.
Самого Оскара Гарсію пов'язували з роботою в Бордо, однак зрештою жирондинців очолив Альберт Рієра. Повідомляється, що Шахтар вийшов на Гарсію після звільнення Патріка ван Леувена і спробував переконати іспанця очолити українську команду.
Згідно з джерелом, Гарсія планує відмовити "гірникам" з особистих причин. Він зараз не в змозі повертатися до тренерської роботи.
Раніше Гарсія тренував також Маккабі (Тель-Авів), Брайтон, Уотфорд, Зальцбург, Сент-Етьєн, Олімпіакос і Сельту. Він вигравав чемпіонати Ізраїлю та Австрії (двічі).
Нагадаємо, що раніше екс-тренера Марселя Ігора Тудора пов'язували з роботою в Шахтарі. Зараз донецьку команду тимчасово очолив Даріо Срна.
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