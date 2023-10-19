Бывший тренер Реймса Оскар Гарсия намерен отказаться от предложения возглавить. Об этом информирует L'Equipe.

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Гарсия остался без работы с тех пор, как покинул Реймс чуть больше года назад из-за болезни дочери и ухудшения результатов команды. Испанца на этом посту сменил 30-летний Уилл Стилл, большой поклонник Football Manager – под его руководством команда продемонстрировала прогресс.

Самого Оскара Гарсию связывали с работой в Бордо, однако в конце концов жирондинцев возглавил Альберт Риера. Сообщается, что Шахтёр вышел на Гарсию после увольнения Патрика ван Леувена и попытался убедить испанца возглавить украинскую команду.

Согласно источнику, Гарсия планирует отказать "горнякам" по личным причинам. Он сейчас не в состоянии возвращаться к тренерской работе.

Ранее Гарсия тренировал также Маккаби (Тель-Авив), Брайтон, Уотфорд, Зальцбург, Сент-Этьен, Олимпиакос и Сельту. Он выигрывал чемпионаты Израиля и Австрии (дважды).

Напомним, что ранее экс-тренера Марселя Игора Тудора связывали с работой в Шахтёре. Сейчас донецкую команду временно возглавил Дарио Срна.

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