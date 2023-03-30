Гасло чемпіонату Франції – "Ліга талантів". Це повністю відображає суть французького футболу і те, як його висвітлюють на міжнародній арені. Кожен рік в Лізі 1 з'являється новий талант, якому одразу пророкують світле майбутнє. Нові зірочки на французьких полях звична справа, але тенденція розширилась, тепер Ліга 1 відкриває нам нових молодих тренерів.

Реймс поточний сезон починав з Оскаром Гарсією. Досвідчений тренер, який добре знає внутрішню кухню чемпіонату, мав розвивати талановиту молодь та забезпечити місце на наступний сезон в Лізі 1. Іспанець із поставленими завданнями не впорався. Жан-П’єр Кайо вирішив не звертатися до "рятівників", а піти іншим шляхом і довірити команду молодому тренеру без ліцензії Pro, який обожнює Football Manager.

Вперше Вілл Стілл з'явився на лаві запасних на початку жовтня в матчі проти ПСЖ, ще до звільнення Гарсії. У той час Реймс перебував у зоні вильоту. Перша ж спроба принесла нічию проти лідера, а потім Стілл із командою видав 18 матчів поспіль без поразок у чемпіонаті. Оступився Реймс в матчі проти Марселя (1:2), 19 березня.

Історія Стілла – приклад того, що життя може дивовижним чином подавати сюрпризи в той момент, коли ти цього зовсім не чекаєш

Стілл народився в Англії, але майже все життя провів у Бельгії. Саме там молодий тренер зрозумів, що футбол – це більше ніж гра. Він намагався почати кар’єру професіонального гравця, але нічого не вийшло, і головною метою стало отримання диплома. Саме під час навчання Стілл вирішив, що треба спробувати свої сили в управлінні командою. Він вирушив отримувати досвід на свою батьківщину.

"Мій перший тренерський досвід був в академії Престон Норд-Енд. Брати участь у цьому було фантастично. Я трохи тренував раніше, разом із братом у Бельгії, але нічого схожого на такий рівень. Після цього я зрозумів, що тренерство – це те, чим я хочу займатися. Коли я повернувся до Бельгії після закінчення коледжу, вирішив отримати певний досвід у професіональній грі. Я шукав адресу будь-кого в бельгійському футболі, щоб піти до них", – розповідав тренер в інтерв’ю Coaches' Voice.

Знайти місце роботи було непросто, відмов було настільки багато, що Стілл почав втрачати надію. В один момент все змінилося. Яннік Феррера, молодий бельгійський тренер, який очолював Сент-Трюйден у другому бельгійському дивізіоні, попросив Вілла зробити відеоаналіз суперника. Результат роботи припав до смаку наставнику клубу. Саме так Стілл отримав посаду відеоаналітика в команді, але все більше занурювався в роботу тренера і став мовчазним помічником.

Далі був Льєрс, де він поєднував посаду відеоаналітика зі скаутингом. У 2017 році отримав пропозицію очолити клуб, але зізнався президенту, що не готовий. Стілла переконали. Так у 24 роки він став наймолодшим тренером у другому дивізіоні Бельгії. Цей досвід був коротким, Льєрс збанкрутував.

Вілл Стілл переїхав у Беєрсхот, який теж виступав у другому дивізіоні. Там він пропрацював асистентом близько 2,5 років. Так сталося, що доля знову принесла бельгійцеві шанс очолити команду. Беєрсхот у підсумку посів 9 місце, але клуб вирішив знайти більш досвідченого тренера. Крок назад Стілл не хотів робити. Але він ще не підозрював, що генеральний директор Реймса Матьє Лакруа бував на матчах Беєрсхота і має для нього пропозицію.

"Я ледве міг у це повірити. Було абсолютно сюрреалістично, що Реймс знав, хто я такий, не кажучи вже про те, що вони відстежували мій прогрес як тренера. Я не був відомим ім'ям – принаймні, я не думав, що так є за межами Бельгії.

Я поїхав до Реймса, і вони запропонували мені бути асистентом Оскара Гарсії. Вони сказали мені, що їм подобаються мої заняття. Вони приходили дивитися кілька моїх тренувань без мого відома, і їм подобалося, скільки енергії вклав і скільки отримав від гравців. Вони сказали, що у них є інші помічники, які володіють відеоаналізом і підготовкою до матчу, і їм потрібен хтось, хто допоможе роботою на полі.

Так, я став помічником головного тренера в Лізі 1 у 28 років, у Лізі, де ти зустрічаєшся з одними із найкращих команд світу. Я увійшов до тренерського штабу команди, яка грала проти ПСЖ, Марселя, Ліона. Неймовірні команди".

30-річний тренер легко об'єднав навколо себе всю команду

Після звільнення Оскара Гарсії бельгієць за контрактом міг піти з команди, але Кайо вмовив його взяти керівництво на себе. Регламент LFP (Ліга професіональних футболістів) не забороняє тренувати без ліцензії, але кожен матч коштує шампаньцям 25 тисяч євро. І це невелика ціна за той прогрес, який вдалося досягти за три місяці. Реймс піднявся із зони вильоту до 9 місця, і від зони єврокубків команду відділяє всього сім очок.

Стілл полюбляє інтенсивні тренування. Він вважає: що більше енергії віддає своїм гравцям, то якісніше вони проводять матчі. Всі вправи побудовані в ігровій формі, щоб додати змагального духу. Реймс – доволі молода команда, середній вік якої трішки менше ніж 24 роки, а молоді гравці люблять змагатися у всьому. Відносини тренера з командою досить легкі. Одна з ключових навичок Стілла, яка допомагає тренеру в роботі – знання мов. Він вільно розмовляє англійською, французькою, нідерландською. Всі ці мови активно використовує для спілкування з гравцями, адже команда є інтернаціональною.

Вік Стілла – теж перевага. Молоді гравці охоче діляться з ним своїми захопленнями, сучасною музикою. Немає бар'єру між тренером та командою, хоча, наприклад, Юніс Абдельхамід старший за тренера на п’ять років. Бельгієць дуже чуйний на тренуваннях, він полюбляє пояснювати все до дрібниць, багато часу приділяє розвитку молодих гравців, а під час матчу дає точні вказівки.

Натхнення Вілл Стілл черпає від багатьох різних тренерів. Але найбільше його вразив Алекс Фергюсон. Саме екс-наставник Манчестер Юнайтед захоплює бельгійця своєю здатністю постійно адаптуватися та оновлюватися як на тактичному рівні, так і в управлінні командою.

У команді Стілл змінив небагато, але його нововведення призвели до результату, який у підсумку отримала команда. Спочатку тренер відійшов від схеми з трьома захисниками, побудувавши систему 4-2-3-1. Тактично його підхід має нюанси, Реймс може плавно змінювати робочу схему на 5-3-2, без м’яча вони чудово створюють помилки в грі своїх суперників. Один із ключових аспектів – високий пресинг і швидкісні атаки, тим паче, що в наявності Стілла є Фалорін Балогун, який в цьому сезоні у 27 матчах забив 17 голів, що становить 46% всіх голів команди.

Поступово тренер покращив контроль м'яча. У середньому шампаньці контролюють м'яч 46,3% (при Гарсії було близько 38%). Покращилася гра в обороні завдяки двом центральним півзахисникам Азору Матусіві і Маршалу Мунетці, які частенько опускаються до центральних захисників, що дає змогу оборонцям займати більш широкі позиції, а латералі при цьому отримують нагоду швидко розганяти атаки команди. Пропустив Реймс на рівні ПСЖ і Марселя, всього 28 голів. Треба зазначити, що в цьому є заслуга і голкіпера команди Евана Діуфа, у якого 11 "сухих" матчів за сезон.

Головна фішка тренера – неймовірна любов до Football Manager. А ще він фанат Вест Хема

Перший досвід керування командою Вілл Стілл отримав з комп’ютерного симулятора. Він – фанат Football Manager. Бувало, що бельгієць ночами не міг відірватися від гри та покращував свої навички. Він полюбляв кожну деталь: вибір команди, прокачування складу, організація тренувань, довгострокові стратегії.

"Я ніколи не думав, що Football Manager вплине на мою кар'єру в реальному житті. Я зациклився на цьому в дитинстві, і ця гра, ймовірно, розпалила в мені вогонь, який зараз маю.

Я був одержимий цим, коли ріс. Ми з братом грали в неї невпинно – нам не дозволяли використовувати PlayStation, тому ми грали у Football Manager на сімейному комп'ютері. Ми розпочали зі створення, вибору команди, організації тренувань, переконання, що команда рухається в правильному напрямку – усі деталі. Не було нічого кращого за це, навіть якщо це було віртуально! І ось я тут, роблю це по-справжньому. Пам’ятаю, коли був у Сент-Трюйдені, я також намагався виграти з ними чемпіонат у грі! В міру просування моєї кар’єри, у мене не було часу залипати в грі, як раніше".

Чи треба говорити, що там він вигравав абсолютно все? Тепер його ціль – здобувати результати в реальному житті. Стілл – тренер, його мрія майже здійснилася завдяки тому, що він не склав руки, а продовжував підкоряти нові вершини. Влітку отримає ліцензію Pro і зможе підтвердити свій статус. У Вілла Стілла є ще одна вершина, яку б йому хотілось підкорити. Він – фанат Вест Хема, і в майбутньому його мета – тренувати саме їх.

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