"Хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я хочу і можу вам дати. Я дам. Це впевненість, хороша атмосфера і свобода. Буде грати тільки той, хто любить, поважає і завжди готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю. 3 хвилини хтось не буде бігати – я міняю відразу.

Ахметов провів зустріч з новим тренером Шахтаря – відомі подробиці розмови

Я не буду змінюватися. Я сміятимусь, жартуватиму з вами. Я такий, який є. Але з сьогоднішнього дня всі мають розуміти, що Шахтар – це Шахтар. І якщо один там не буде підходити, не буде задоволений – у мене руки відкриті, і я буду ухвалювати рішення. Поки я тут, я ухвалюватиму рішення.

Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Президент уже надіслав меседж усім, і з сьогоднішнього дня почнемо працювати. Готові? Чіга? Яра?" – Срна звернувся до футболістів перед першим тренуванням.

Нагадаємо, хорвату довелося брати на себе роль тимчасового виконувача обов'язків головного тренера після звільнення Патріка ван Леувена. Дебют очікується 21 жовтня проти ЛНЗ. 25-го значно складніше випробування – виїзд до Барселони в рамках ЛЧ.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?