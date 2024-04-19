"Які завдання поставив переді мною президент клубу? Він сказав: я хочу, щоб ми створили чемпіонську команду, я хочу, щоб ми вигравали лігу. При чому, я побачив, що президент хоче не просто створити команду-чемпіона, а й щоб вона мала цей дух чемпіона, мала ген чемпіона.

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Наскільки це важке завдання? Дуже важке. Адже бути чемпіоном – це не просто виграти трофей. Треба створити цей ген чемпіона, цю ментальність, щоб кожен, хто приходив сюди, розумів: я є частиною великого клубу, який рухається до чогось більшого.

Щодо моєї взаємодії з головним тренером та його штабом... Вона дуже тісна. Персона тренера дуже важлива складова у цьому проекті. Тому що тренер має вислухати бачення президента і керівництва клубу й втілити це на футбольному полі – тому зв'язок і співпраця з тренером дуже тісні.

З яких команд Полісся братиме приклад? Я не хочу, щоб ми були копією якогось проекту. Я хочу, щоб у нас була своя характерна риса. Але дуже багато речей ми будемо переймати від таких команд, як РБ Лейпциг, Зальцбург, Байєр Хабі Алонсо. Багато речей ми візьмемо звідти, але при цьому лишаючи нашу ідентичність та неповторність", – цитує Друді офіційний сайт житомирян.

Нагадаємо, 36-річний аргентинець свого часу був в. о. головного тренера кропивницької Зірки, а згодом працював виконавчим директором Карпат, а також допомагав тренерському штабу "зелено-білих".

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