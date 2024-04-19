"Какие задачи поставил передо мной президент клуба? Он сказал: я хочу, чтобы мы создали чемпионскую команду, я хочу, чтобы мы выигрывали лигу. При чем, я увидел, что президент хочет не просто создать команду-чемпиона, но и чтобы она имела этот дух чемпиона, имела ген чемпиона.

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Насколько это трудная задача? Очень тяжелая. Ведь быть чемпионом – это не просто выиграть трофей. Надо создать этот ген чемпиона, эту ментальность, чтобы каждый, кто приходил сюда, понимал: я являюсь частью большого клуба, который движется к чему-то большему.

Относительно моего взаимодействия с главным тренером и его штабом... Оно очень тесное. Персона тренера очень важная составляющая в этом проекте. Потому что тренер должен выслушать видение президента и руководства клуба и воплотить это на футбольном поле – поэтому связь и сотрудничество с тренером очень тесные.

С каких команд Полесье будет брать пример? Я не хочу, чтобы мы были копией какого-то проекта. Я хочу, чтобы у нас была своя характерная черта. Но очень много вещей мы будем перенимать от таких команд, как РБ Лейпциг, Зальцбург, Байер Хаби Алонсо. Многие вещи мы возьмем оттуда, но при этом оставляя нашу идентичность и неповторимость", – цитирует Друди официальный сайт житомирцев.

Напомним, 36-летний аргентинец в свое время был и. о. главного тренера кропивницкой Зирки, а затем работал исполнительным директором Карпат, а также помогал тренерскому штабу "зелено-белых".

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