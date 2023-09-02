Евертон на тлі жахливого старту ще й втрачає ключових гравців.

Півзахисник "ірисок" Алекс Івобі перебрався у Фулхем, інформує офіційний сайт лондонців. Особистий контракт розрахований на 5 років.

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За неофіційними даними, сума трансферу разом з бонусами складає 22 млн фунтів. Івобі відіграв за Евертон 4 сезони після переходу з Арсенала. Загалом у футболці "ірисок" 27-річний нігерієць провів 140 матчів, відзначився 9 голами та 16 асистами. У минулій кампанії фанати назвали найкращим гравцем команди саме Івобі.

Нагадаємо, Евертон не набирав очок у стартових 3 турах і йде в зоні вильоту АПЛ. Фулхем з 4 пунктами в середині таблиці.

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