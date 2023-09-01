Трансферний дедлайн, літо 2023: три українці в Прімері, бомба від Барселони, проблема для Циганкова і Салах
Футбол 24 висвітлює найцікавіші рухи в останній день літнього вікна 2023. Офіційні переходи та несподівані чутки – в нашому онлайні.
13:42. Vamoooos! ВАЛЕНСІЯ офіційно оголосила про оренду ЯРЕМЧУКА на сезон 2023/24.
13:10. Тим часом боси МЮ вилетіли у Флоренцію на перемовини щодо Амрабата. Зірка ЧС-2022 ще має шанс перейти у топ-клуб цього літа.
12:56. Бонуччі офіційно завершив дивовижний трансфер у Бундеслігу. Легенда збірної Італії битиметься з Реалом в ЛЧ.
12:31. Челсі продовжує розривати трансферний ринок. "Сині" викупили у Манчестер Сіті молоду зірку та ускладнили життя Мудрику – витрати Бьолі перевалили за мільярд фунтів.
Мудрик повернувся до тренувань у складі Челсі – позитивні новини для збірної України
12:15. Юрген Клопп досі заперечує чутки про переїзд Салаха в Аль-Іттіхад. Однак, саудівські ЗМІ наполягають, що трансфер ще може відбутися.
12:05. Барселона сподівається закрити угоди з двома зірковими португальцями. Оголошення Канселу – питання часу. Натомість підписання Феліша стане справжньою трансферною бомбою від "блаугранас". Він не з'явився на ранкове тренування Атлетіко, а клуби вже про все домовились, зазначає Marca.
11:50. Жирона здивувала підписання вже третього українця. Одноклубником Циганкова та Довбика в Іспанії став вихованець Динамо. Крім цього, "червоно-білі" спробують запросити досвідченого конкурента для Віктора – вінгера Хетафе Порту, який вже виступав на Монтіліві з 2016 по 2019 роки.
11:22. Роман Яремчук завершує свій сенсаційний перехід у Валенсію. Команда Рубена Барахи вразила на старті сезону, здобувши дві перемоги поспіль. Заради оренди нашого форварда "кажани" позбудуться відомого іспанця.
11.00. 1 вересня – останній день літнього вікна в провідних європейських чемпіонатах. Першою фінішує Німеччина – о 19:00 за Києвом. В Італії трансфери можна буде здійснювати до 21:00. В Англії, Іспанії та Франції вікно зачиняється о 1 ночі.