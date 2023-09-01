Футбол 24 висвітлює найцікавіші рухи в останній день літнього вікна 2023. Офіційні переходи та несподівані чутки – в нашому онлайні.

13:42. Vamoooos! ВАЛЕНСІЯ офіційно оголосила про оренду ЯРЕМЧУКА на сезон 2023/24.

13:10. Тим часом боси МЮ вилетіли у Флоренцію на перемовини щодо Амрабата. Зірка ЧС-2022 ще має шанс перейти у топ-клуб цього літа.

Manchester United director of football negotiations Matt Hargreaves has flown to Italy as #MUFC try to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina. No agreement between clubs for 27yo Morocco international as things stand @TheAthleticFC #Fiorentina #DeadlineDay https://t.co/gQdCSP6Uvo — David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2023

12:56. Бонуччі офіційно завершив дивовижний трансфер у Бундеслігу. Легенда збірної Італії битиметься з Реалом в ЛЧ.

12:31. Челсі продовжує розривати трансферний ринок. "Сині" викупили у Манчестер Сіті молоду зірку та ускладнили життя Мудрику – витрати Бьолі перевалили за мільярд фунтів.

Мудрик повернувся до тренувань у складі Челсі – позитивні новини для збірної України

12:15. Юрген Клопп досі заперечує чутки про переїзд Салаха в Аль-Іттіхад. Однак, саудівські ЗМІ наполягають, що трансфер ще може відбутися.

Jurgen Klopp on Mo Salah and Ittihad links: “The position remains the same. Absolutely no doubt about that”. #LFC



“Nothing else to say. No offer as far as I know”. pic.twitter.com/9F5Qly29ih — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

12:05. Барселона сподівається закрити угоди з двома зірковими португальцями. Оголошення Канселу – питання часу. Натомість підписання Феліша стане справжньою трансферною бомбою від "блаугранас". Він не з'явився на ранкове тренування Атлетіко, а клуби вже про все домовились, зазначає Marca.

11:50. Жирона здивувала підписання вже третього українця. Одноклубником Циганкова та Довбика в Іспанії став вихованець Динамо. Крім цього, "червоно-білі" спробують запросити досвідченого конкурента для Віктора – вінгера Хетафе Порту, який вже виступав на Монтіліві з 2016 по 2019 роки.

11:22. Роман Яремчук завершує свій сенсаційний перехід у Валенсію. Команда Рубена Барахи вразила на старті сезону, здобувши дві перемоги поспіль. Заради оренди нашого форварда "кажани" позбудуться відомого іспанця.

11.00. 1 вересня – останній день літнього вікна в провідних європейських чемпіонатах. Першою фінішує Німеччина – о 19:00 за Києвом. В Італії трансфери можна буде здійснювати до 21:00. В Англії, Іспанії та Франції вікно зачиняється о 1 ночі.