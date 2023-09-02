Эвертон на фоне ужасающего старта еще и теряет ключевых игроков.

Полузащитник "ирисок" Алекс Ивоби перебрался в Фулхэм, сообщает официальный сайт лондонцев. Личный контракт рассчитан на пять лет.

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По неофициальным данным, сумма трансфера вместе с бонусами составляет 22 млн фунтов. Ивоби отыграл за Эвертон 4 сезона после перехода из Арсенала. В футболке "ирисок" 27-летний нигериец провел 140 матчей, отличился 9 голами и 16 ассистами. В прошлой кампании фанаты назвали лучшим игроком команды именно Ивоби.

Напомним, Эвертон не набирал очков в стартовых 3 турах и идет в зоне вылета АПЛ. Фулхэм с 4 пунктами в середине таблицы.

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