Захисник Евертона Віталій Миколенко зазнав пошкодження в поєдинку Кубка англійської ліги проти Донкастера, що може завадити зіграти у складі збірної України.

Наставник Евертона Шон Дайч на передматчевій прес-конференції повідомив, що участь Миколенка у грі проти Шеффілд Юнайтед під великим питанням.

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Вже наступного тижня починаються матчі збірних. Миколенко отримав виклик до лав "синьо-жовтих" на ігри проти Англії та Італії, але, як зазначає спортивний лікар Дмитро Бабелюк, може так і не зіграти. Є ризик того, що у Віталія стався рецидив м'язової травми, що означає виліт на 1-2 місяці.

Якщо ж це був запобіжний захід, то для українця все може обійтись. Втім, Миколенко має дуже малі шанси бути готовим на 100% для матчів за збірну України.

До слова, Віталій у цьому сезоні відіграв лише 75 хвилин у вчорашньому поєдинку. До цього захисник заліковував пошкодження, яке отримав на зборах.

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