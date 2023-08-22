"Серйозної травми знову зазнав Траоре – вістря атаки. Він випав на декілька місяців.

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З того, що я знаю, Шахтар зараз грає під дуже-дуже серйозними навантаженнями. Після Мірчі Луческу жоден інший тренер не пропонував футболістам таких навантажень в тренувальному процесі.

Добре це чи погано? Це покаже тільки час та результати. Поки що ми можемо констатувати, що у всіх матчах чемпіонату Шахтар просідав у другому таймі", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Траоре перейшов у Шахтар з Аякса влітку 2021 року за 10 мільйонів євро. У вересні 2021 року він отримав важку травму коліна, через яку пропустив більше року. Контракт Лассіни з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року.

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