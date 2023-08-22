"Серьезную травму снова получил Траоре – острие атаки. Он выпал на несколько месяцев.

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Из того, что я знаю, Шахтер сейчас играет под очень-очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам таких нагрузок в тренировочном процессе.

Хорошо это или плохо? Это покажет лишь время и результаты. Пока что мы можем констатировать, что во всех матчах чемпионата Шахтер проседал во втором тайме", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Траоре перешел в Шахтер из Аякса летом 2021 года за 10 миллионов евро. В сентябре 2021 года он получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил больше года. Контракт Лассины с Шахтером действует до 30 июня 2026 года.

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