Четвертий тур чемпіонату України не міг не сподобатись уболівальникам: фіаско Динамо з Чорноморцем, втрачена перемога Шахтаря над Кривбасом і відставка Олександра Кучера після сенсаційної поразки від новачка УПЛ – Оболоні. Про інтриги української першості, майбутнього тренера СК Дніпро-1, перспективи нинішнього лідера – Руха і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

"Суркіс перепитував, чи я хочу йти з Динамо": суперсаб Кривбасу – про гол Шахтарю, лінивого Рикуна і зіркового батька