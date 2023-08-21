Динамо і Шахтар – надто феєричні: суддівство, перестрілка чемпіонів світу, найбрутальніший гравець УПЛ і перша відставка
19:40 - Читать на русском
"Футбол 24" підбиває підсумки чергового туру в українській Прем'єр-лізі.
Четвертий тур чемпіонату України не міг не сподобатись уболівальникам: фіаско Динамо з Чорноморцем, втрачена перемога Шахтаря над Кривбасом і відставка Олександра Кучера після сенсаційної поразки від новачка УПЛ – Оболоні. Про інтриги української першості, майбутнього тренера СК Дніпро-1, перспективи нинішнього лідера – Руха і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
"Суркіс перепитував, чи я хочу йти з Динамо": суперсаб Кривбасу – про гол Шахтарю, лінивого Рикуна і зіркового батька
Джерело: Футбол 24
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