"Згадайте матчі, коли ми розуміли, що Динамо чи Шахтар виходять проти будь-якої іншої команди, заганяють її на іншу половину поля і зіграти внічию або програти можуть лише у випадку якоїсь однієї контратаки. Коли хтось там побіг, десь забив і потім всі відмахуються. Зараз такого немає. Зараз ніхто не боїться ані Динамо, ані Шахтар.

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Якщо говорити про інтригу чемпіонату – це здорово. Бо ми розуміємо, що будь-який суперник може дати бій, відібрати очки. Лідери будуть втрачати, хтось буде підтягуватись, хтось рости, хтось падати, але буде інтрига і не буде такого розриву у 20-30 очок, як колись. Але якщо дивитись з точки зору рівня – то ми маємо те, що маємо у єврокубках. І це катастрофічна ситуація. Ми опустилися на рівень 1994-1995 років.

Ми зараз починаємо все з початку – у нас починається український футбол. Те, що свого часу пережили у 90-х, коли всі найкращі футболісти поїхали, легіонерів ще не було і в нас були всі абсолютно однакові команди. Одна трохи краща, одна трохи гірша, але загалом – всі однакові. І зараз всі однакові – поміняй футболки на гравцях і не впізнаєш хто де. Рівень українських футболістів, які зараз повинні брати на себе відповідальність у Динамо і Шахтарі, не суттєво вищий за тих українців, які грають в інших командах.

Я прогнозую, що у цьому сезоні ми вперше отримаємо нового чемпіона, абсолютно несподіваного. Але поки не розумію, хто б ним міг стати. Рух? Не думаю, команда поки молода, не факт, що вони стабільно пройдуть чемпіонат. СК Дніпро-1 все провалив... А так, в принципі, зараз можна боротися і з Динамо, і з Шахтарем. Абсолютно точно", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, після 4-х турів лідером УПЛ з 19-ма очками є Рух. Далі йдуть Чорноморець та Колос.

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