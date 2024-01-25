Головний тренер Баварії Томас Тухель має намір відібрати у Девіса місце у стартовому складі – вчорашній матч з Уніоном (1:0) став для канадця "першою ластівкою". До речі, саме Рафаел Геррейро, який вийшов грати у цій зустрічі на позиції лівого захисника, забив єдиний та переможний м'яч у ворота берлінців.

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Як інформує інсайдер Георг Хользнер, керівництво мюнхенського клубу ухвалило таке рішення ще перед Різдвом. Тоді ж захисника було про це поінформовано.

Нагадаємо, що у послугах Альфонсо зацікавлений мадридський Реал. Контракт 23-річного захисника з Баварією спливає влітку 2025 року.

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