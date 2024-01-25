Главный тренер Баварии Томас Тухель намерен отобрать у Дэвиса место в стартовом составе – вчерашний матч с Унионом (1:0) стал для канадца "первой ласточкой". К слову, именно Рафаэл Геррейро, который вышел играть в этой встрече на позиции левого защитника, забил единственный и победный мяч в ворота берлинцев.

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Как информирует инсайдер Георг Хользнер, руководство мюнхенского клуба приняло такое решение ещё перед Рождеством. Тогда же защитник был об этом уведомлён.

Напомним, что в услугах Альфонсо заинтересован мадридский Реал. Контракт 23-летнего защитника с Баварией истекает летом 2025 года.

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