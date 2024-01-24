У перенесеному матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини Баварія на своєму полі обіграла Уніон Берлін (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Баварії посеред тижня випало зіграти перенесений через негоду поєдинок 13-го туру Бундесліги проти Уніона. Підопічним Томаса Тухеля було що доводити своїм уболівальникам – у матчі минулого туру "Ротен" сенсаційно поступились Вердеру і відставали від Байєра вже на 7 очок. Не планували програвати і берлінці, які в турнірній таблиці йшли п'ятнадцятими: питання збереження прописки залишалося для них більш ніж актуальним – відрив від зони вильоту становив лише три бали.

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Господарі кинулись атакувати з перших хвилин, але оборона суперника діяла дуже грамотно. Де Лігт вже на 6-й хвилині небезпечно замикав подачу з кутового – Рьоннов потягнув. За мить він врятував вже після удару Упамекано. В середині тайму Коману бракувало лічених сантиметрів. аби вивести Баварію вперед – м'яч пролетів повз ліву стійку.

Вже у доданий до першого тайму час не пощастило Сане та Мусіалі, які могли забивати "у роздягальню". Попри неймовірну перевагу у володінні м'ячем у перші 45 хвилин на користь мюнхенців (71% на 29%), на табло залишались нулі.

Одразу після відпочинку Баварія забила – Геррейро був першим на добиванні після удару Кейна. За трохи Харрі забив і сам, але VAR зафіксував офсайд.

На 77-й хвилині Уніон залишився у меншості – хорватський наставник Ненад Б'єліца пошарпався з Лероєм Сане і побачив перед собою червоне світло. Мюнхенці продовжили тиснути, намагаючись збільшити свою перевагу, чим повністю позбавили суперника шансів, аби відігратись.

Перемога принесла Баварії 44 пункти і скоротила відставання від Байєра до 4 очок.

Баварія на своєму полі сенсаційно поступилась Вердеру, відпустивши Байєр у небезпечний відрив