Наставник Уніон Берлін Ненад Б'єліца не стримав свої емоції під час матчу з Баварією.

Баварія у перенесеному матчі зуміла обіграти берлінців з рахунком 1:0. Зустріч запам'яталася зухвалою поведінкою тренер Уніона Берлін Ненада Б'єліца.

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На 75 хвилині Лерой Сане хотів взяти м'яч, щоб ввести його з ауту. Наставник берлінської команди відкинув м'яч у бік, а потім відштовхнув нападника Баварії. Між двома чоловіками відбулася словесна перепалка, а потім Б'єліца просто ляснув Сане по обличчю. У підсумку тренера Уніона вилучили.

Нагадаємо, що Баварія наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці з 44 балами, а берлінський клуб посідає 15 місце з 14 очками.

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