Зірковий екс-тренер Кривцова знайшов новий клуб – тепер працюватиме з колишньою зіркою Металіста
Філ Невілл продовжує шукати себе у північноамериканському футболі.
Портленд Тімберс офіційно оголосив про призначення екс-гравця МЮ та збірної Англії новим головним тренером. Контракт розрахований до 2026 року.
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Невілл добре знайомий з МЛС, оскільки понад 2 роки тренував Інтер Маямі. У червні англійця звільнили з команди Сергія Кривцова через незадовільні результати. Потім у Невілла був короткий період асистентом у збірній Канади.
Портленд провалив кінцівку регулярки нинішнього сезону і не потрапив до плей-офф Західної конференції. За "лісорубів" давно виступає півзахисник Себастьян Бланко, який свого часу засвітився в Металісті.
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