Портленд Тімберс офіційно оголосив про призначення екс-гравця МЮ та збірної Англії новим головним тренером. Контракт розрахований до 2026 року.

Мессі "принизили" у США – його не визнали найкращим

Невілл добре знайомий з МЛС, оскільки понад 2 роки тренував Інтер Маямі. У червні англійця звільнили з команди Сергія Кривцова через незадовільні результати. Потім у Невілла був короткий період асистентом у збірній Канади.

Портленд провалив кінцівку регулярки нинішнього сезону і не потрапив до плей-офф Західної конференції. За "лісорубів" давно виступає півзахисник Себастьян Бланко, який свого часу засвітився в Металісті.

Мессі не врятував: Інтер Маямі програв останній матч сезону – команда Кривцова посіла передостаннє місце