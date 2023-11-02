Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі, хоч і виграв "Золотий м'яч-2023, але не отримав приз найкращому новачку МЛС.

У четвер, 2-го листопада, МЛС визначила найкращого новачка чемпіонату. Як інформує офіційний Твіттер американської ліги, нагорода дісталася форварду Атланти Юнайтед Георгіосу Якумакісу, а не Ліонелю Мессі.

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Грецький футболіст провів 28 матчів у рамках регулярного сезону МЛС і забив 17 голів. Разом із Лусіано Акостою він став другим найкращим бомбардиром ліги в сезоні.

Крім Якумакіса, на звання найкращого новачка МЛС були номіновані Ліонель Мессі та Едуард Левен (Сент-Луїс Сіті). Однак у аргентинця не було шансів: він провів у регулярному чемпіонаті тільки 6 матчів, у яких забив 1 м'яч і оформив 2 гольові передачі.

Нагадаємо, що кілька днів тому Мессі виграв свій восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.

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