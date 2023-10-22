Шарлотт переграв Інтер Маямі у заключному матчі сезону МЛС. Читайте результат і дивіться відеоогляд гри на "Футбол 24".

МЛС, 34 тур

Шарлотт – Інтер Маямі – 1:0

Гол: Кальдерон Варгас, 13

Сергій Кривцов, який через травму пропустив матчі збірної України, не потрапив до заявки на останню гру сезону. Ліонель Мессі відіграв весь поєдинок, але не допоміг своїй команді уникнути поразки.

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Долю гри вирішив єдиний гол, забитий вже на 13-й хвилині. Кальдерон Варгас розібрався з захисником і влучно пробив у кут воріт. Більше команди не забивали – Лео Мессі та партнери пішли з поля без гола.

Інтер Маямі завершив регулярний сезон МЛС на передостанньому місці (34 очки), втративши шанси на плей-офф ще кілька турів тому. А от Шарлотту ці три очки дозволили застрибнути в останній вагон потяга під назвою "плей-офф МЛС".

Ліонель Мессі змушений звикати до нових реалій – вперше в кар'єрі аргентинця його команда не бореться за трофей. У легендарного форварда і його партнерів буде 4 місяці паузи – наступний офіційний матч Інтер Маямі зіграє аж навесні.