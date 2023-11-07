Портленд Тимберс официально объявил о назначении экс-игрока МЮ и сборной Англии новым главным тренером. Контракт рассчитан до 2026 года.

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Невилл хорошо знаком с МЛС, поскольку более 2 лет тренировал Интер Майами. В июне англичанина уволили из команды Сергея Кривцова из-за неудовлетворительных результатов. Затем у Невилла был короткий период ассистентом в сборной Канады.

Портленд провалил концовку регулярки нынешнего сезона и не попал в плей-офф Западной конференции. За "лесорубов" давно выступает полузащитник Себастьян Бланко, который в свое время засветился в Металлисте.

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