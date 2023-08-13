Васко да Гама у своєму твіттері повідомила про підписання Дімітрі Пайє.

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Наразі сторони підписали попередній контракт, а вже незабаром француз стане повноцінним гравцем команди. Нагадаємо, що Пайє виступав за Марсель з 2013 по 2015 роки, а потім повернувся в клуб в сезоні 2016/17 з Вест Хема. Загалом хавбек відіграв за Марсель в 326 матчах, в яких забив 78 голів та оформив 95 асистів.

У чемпіонаті Франції Дімітрі також виступав за Лілль, Нант та Сент-Естьєн. Пайє увійшов в історію Ліги 1, ставши першим гравцем, якому вдалося оформити 100 голів та 100 результативних передач.

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