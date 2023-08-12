Маліновський обрав пріоритетний варіант для продовження кар'єри – агенти вилетять в Італію, щоб завершити перемовини
Півзахисник Марселя та збірної України Руслан Маліновський наближається до повернення в Італію.
Новий тренер провансальців Марселіно не розраховує на українського хавбека в сезоні 2023/24. Маліновський має кілька пропозицій від європейських клубів, однак, схоже, Руслан вже визначився з пріоритетним варіантом.
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Як повідомляє Telenord, Дженоа кілька днів вже веде перемовини з представниками півзахисника. Агенти Маліновського мають прибути в Італію до 15 серпня, щоб прискорити обговорення всіх деталей. Керівництво "грифонів" позитивно сприймає ситуацію, оскільки має гарні відносини з Марселем та оточенням гравця. Дженоа вірить, що це допоможе виграти конкуренцію за футболіста в інших клубів.
Нагадаємо, що інтерес до Руслана Маліновського проявляли також Болонья, Бешикташ та неназваний клуб АПЛ. Чинна угода українця з Марселем розрахована до 2026 року.
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