Марсель стартував з перемоги над Реймсом в чемпіонаті Франції. Результат – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 1 тур

Марсель – Реймс – 2:1

Голи: Унаї, 23, Вітінья, 73 – Іто, 10

Руслан Маліновський не потрапив в заявку на матч проти Реймса, оскільки готується покинути клуб. Марселіно здивував складом, поставивши в основу півзахисника Муге, якому лише 19 років.

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Марсель, хоч і намагався контролювати гру, пропускав контратаки шампанців. На 10 хвилині матчу Іто, отримавши передачу від Фоке, переправ м'яча у ворота Пау Лопеса. Підопічні Марселіно не змінювали свою стратегію, і не облишали надію забити. Це вдалося зробити на 23 хвилині. Унаї отримав м'яч перед штрафний майданчиком і потужним дальнім ударом переправив його в сітку воріт.

Кілька хвилин Реймсу знадобилось, щоб прийти до тями. Все той же Іто продовжив розривати захист Марселя. Японець забив другий гол, втім, VAR побачив, що в момент передачі м'яч покинув межі поля. Вітінья на 41 хвилині вивів свою команду вперед, але знову VAR скасував гол, розгледівши офсайд.

По перерві провансальці продовжували тиснути на суперника. Марселіно у другому таймі випустив Сарра, Обамеянга та Верету. Саме сенегальський вінгер віддав пас на Вітінью, який все ж забив свій м'яч у ворота Реймса. У підсумку, Марсель втримав переможний рахунок на табло.

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