Васко да Гама в своем твиттере сообщила о подписании Димитри Пайе.

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Сейчас стороны подписали предварительный контракт, а уже вскоре француз станет полноценным игроком команды. Напомним, что Пайе выступал за Марсель с 2013 по 2015 годы, а затем вернулся в клуб в сезоне 2016/17 из Вест Хэма. В общем хавбек отыграл за Марсель в 326 матчах, в которых забил 78 голов и оформил 95 ассистов.

В чемпионате Франции Димитри также выступал за Лилль, Нант и Сент-Эстьен. Пайе вошел в историю Лиги 1, став первым игроком, которому удалось оформить 100 голов и 100 результативных передач.

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