1/32 фіналу Кубка Англії

Пітерборо – Лідс – 0:3

Голи: Ампаду, 34, 90, Бемфорд, 47

Жереб звів Лідс з представником англійської Ліги 1. Пітерборо намагався стримувати суперника, але все одно пропустив три голи.

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Найкрасивіший м'яч забив форвард Лідса Патрік Бемфорд. Він отримав м'яч спиною до воріт, розвернувся і потужним ударом з-за меж штрафного майданчика переправив м'яч у сітку.

Гол Бемфорда нагадує м'яч, який забив Хамес Родрігес у ворота Уругваю під час ЧС-2014. Колумбієць за свій постріл отримав премію Пушкаша.