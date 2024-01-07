1/32 финала Кубка Англии

Питерборо – Лидс – 0:3

Голы: Ампаду, 34, 90, Бемфорд, 47

Жребий свел Лидс с представителем английской Лиги 1. Питерборо старался сдерживать соперника, но все равно пропустил три гола.

Ливерпуль выбил Арсенал из Кубка – конкурент Зинченко привез автогол, "канониры" довели безвыигрышную серию до 4-х матчей

Самый красивый мяч забил форвард Лидса Патрик Бемфорд. Он получил мяч спиной к воротам, развернулся и мощным ударом из-за пределов штрафной площади переправил мяч в сетку.

Гол Бемфорда напоминает мяч, который забил Хамес Родригес в ворота Уругвая во время ЧМ-2014. Колумбиец за свой выстрел получил премию Пушкаша.