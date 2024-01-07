"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про чергову битву представників зони Ліги чемпіонів у Англії.

Конкурент Зінченка не повернеться в Арсенал – гравець пояснив, у чому АПЛ гірша за іспанську Ла Лігу

Без Зінченка – і не тільки

На жаль, Олександр знову не зміг вийти на поле. У другому матчі поспіль. Попередній матч наш земляк пропускав через проблеми з литковим м'язом, однак до кубкової зустрічі з Ліверпулем він готувався. Сашка навіть не внесли до заявки – вочевидь, травма литкового м'язу все ще тривожить.

У ЗМІ ходила інформація щодо можливого пропуску двох місяців. Схожі терміни відновлення називає і спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Преса навіть почала розганяти чутки щодо виходу Арсенала на ринок, але Мікель Артета поки що хоче обійтись внутрішніми резервами. Позицію Зінченка знову зайняв Ківіор.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

"Канонірам" також не зміг допомогти Жезус, який травмував коліно. Мінаміно ж поїхав на Азійські ігри. Також тренерський штаб дав відпочити Мартінеллі, залишивши його у запасі. Юрген Клопп же не міг розраховувати на Салаха та Ендо – вони теж поїхали до збірних.

Арсенал розтринькав домінування

Статистика першого тайму могла шокувати фанів Ліверпуля – 13:2 за ударами, 5:0 у площину. 10 разів господарі пробивали з меж штрафного. Арсенал награв на 1,27 очікуваних голів проти 0,10 у мерсисайдців. Трек очікуваної гостроти яскраво демонструє, наскільки серйозною була перевага лондонців.

Підопічні Мікеля Артети були кращі у всьому. Вони легко накривали нападників (особливо круто працював Саліба, який персонально грав по Нуньєсу), давали високий темп передач і надзвичайно агресивно тиснули без м'яча. Пресинг Арсенала став головною проблемою Ліверпуля у першому таймі – гості регулярно втрачали м'яч у ключових зонах, в т.ч. і біля штрафного.

"Гармаші" карали за це, доводячи контратаки до вбивчих моментів, але критично страждало завершення. Схеми розіграшів та зони завершення були шикарними, але удари виходили вкрай кволими чи неточними. Найкращу нагоду відкрити рахунок змарнували на 11-й хвилині, коли Арсенал розкатав красиву комбінацію з пасом на 11 метрів – удар Нельсона звідти заблокували, а Едегор підхопив відскок та зарядив у поперечку!

Ще одна крута нагода трапилась на 38-й хвилині. Опорники мерсисайдців не встежили за зоною підбирання, дозволивши Вайту прийняти відскок і увійти на правий край штрафного. Бен потужно вистрілив з підйому, але Аліссон виручив Ліверпуль!

За своє марнотратство господарі ледь не отримали покарання. На 45-й хвилині контратака мерсисайдців (їй передував шикарний момент, який запоров Хаверц) завершилась пасом на правий кут карного майданчика. Александер-Арнольд завдав гарматного удару – поперечина врятувала Арсенал!

Юрген Клопп переломив хід зустрічі. Заміни вирішили усе.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Замін у роздягальні тренери не провели, але характер гри став іншим. На старті другого тайму Ліверпуль перехопив ініціативу – можна навіть сказати, що лондонців притиснули. Щоправда, підопічні Юргена Клоппа зіткнулись з тією ж проблемою, що і Арсенал.

Дуже хороші атаки були провалені через технічний брак. До 60-ї хвилини лише один епізод вдалося довести до логічного й небезпечного завершення – це Нуньєс прийняв м'яч у лівому напівфланзі та пробив з дистанції. Повз дальню дев'ять!

Поступово Арсенал вирівняв гру, організувавши кілька перспективних входжень у штрафний, але проблема технічного браку та невдалих тактичних рішень у завершенні не зникла. З реальної конкретики пригадується тільки навіс Хаверца на 61-й, який зрикошетив від стегна Трента й ледь не пішов за комірець Аліссону. Бразилець дістав сферу.

Мікель Артета спробував посилити атаку Мартінеллі. Юрген Клопп, своєю чергою, кинув у бій Жоту й Граверберха (замість Гакпо й Макаллістера). "Каноніри" зиску від цієї перестановки не отримали, а от мерсисайдці на 70-х хвилинах створили серію гольових моментів.

Так, на 72-й Нуньєс і Діас вилетіли 2-в-1 проти Габріеля, однак Дарвін запоров атаку пасом у спину Луїсу. На 77-й же Жота викотив передачу на лівий край штрафного, а Діас звідти пробив з-під Саліби – Ремсдейл дістав м'яч з-під ближньої стійки! На 78-й же Жота виграв позицію у Саліби й замкнув навіс з кутового, поціливши у поперечку, а добивання Нуньєса з лінії воротарського пройшло над воротами!

Мерсисайдці дотиснули Арсенал

Зрештою, на 81-й хвилині "каноніри" пропустили, а допоміг у цьому Ківіор. Гості заробили стандарт на лівому фланзі, Трент виконав подачу в район лінії воротарського, а Ківіор у боротьбі з Діасом вибив м'яч... у сітку своїх воріт. 0:1!

Мікель Артета тут же пішов ва-банк. На полі з'явились Нкетія, Троссар і Сміт-Роу. Арсенал всіма силами пішов уперед – втім, нічого серйозного команда не створила. Перспективні епізоди виникали, але нормально довести їх до кінця не вдавалося. Ліверпуль же при цьому карав гострими контратаками.

І на останній хвилині мерсисайдці таки спіймали господарів. Діас завершив контрвипад пострілом з правого краю штрафного у ближню дев'ятку – 0:2! Жота віддав асист. Таким чином, Арсенал вилетів з Кубка Англії, а загалом у всіх турнірах команда не знає перемог вже протягом чотирьох матчів.

Кубок Англії: Ман Сіті відзначив повернення Де Брюйне побиттям Хаддерсфілда, інші клуби АПЛ не впоралися