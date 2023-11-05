Півзахисники Ньюкасла Бруну Гімараєс та Джо Віллок постраждали від нападок уболівальників у соцмережах.

Ньюкасл не без скандалу обіграв Арсенал у матчі 11-го туру АПЛ, через що деякі особливо радикальні вболівальники стали ображати Віллока та Гімараєса. Клуб вже встиг відреагувати на прояви расизму.

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"Ньюкасл рішуче засуджує расистські образи, надіслані Бруну Гімараєсу та Джо Віллоку у соціальних мережах після суботньої перемоги над Арсеналом. Наш меседж чіткий. У футболі та суспільстві немає місця расизму.

Ми надаємо підтримку Бруно та Джо та співпрацюватимемо з відповідними органами влади та платформами соціальних мереж, щоб визначити винних, аби вони могли бути притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві Ньюкасла на офіційному сайті.

Зазначимо, що саме Віллок посприяв єдиному голу в грі, наздогнавши м'яч на лінії. Епізод викликав чимало суперечок, адже багатьом здалось, що сфера таки покинула межі поля. Гімараєс же відзначився жовтою карткою наприкінці гри, хоча бразилець неодноразово досить жорстко йшов у стики.

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