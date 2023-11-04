"Я похвалив своїх гравців за те, як вони грали і змагалися на цьому стадіоні з цією командою. Результат не повинен бути таким, яким він є – на це є безліч причин. Якщо і була команда, яка прагнула виграти гру сьогодні, то це був Арсенал. Цей гол – ганьба. Ми ж кажемо, що АПЛ – найкраща ліга у світі. Я вже 20 років у цій країні – і тепер мені соромно.

Переможний гол з трьома скандальними епізодами у відеоогляді матчу Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Це ганьба, тут занадто багато поставлено на карту. Ми намагаємося робити неймовірні речі та щотижня бути на найвищому рівні. Коли ми недостатньо хороші, я підіймаю руки вгору і беру на себе відповідальність. Результат далекий від того рівня, який повинна мати ця ліга, і від того, як ця ліга конкурує. Це недостатньо добре. Мені соромно бути частиною цього", – наводить слова Артети BBC.

Нагадаємо, що Арсенал мінімально поступився Ньюкаслу (0:1), а єдиний гол був забитий на 64 хвилині – арбітр розглядав одразу три суперечливих епізоди, які передували взяттю воріт.

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