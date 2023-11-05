Полузащитники Ньюкасла Бруну Гимараес и Джо Уиллок пострадали от нападок болельщиков в соцсетях.

Ньюкасл не без скандала обыграл Арсенал в матче 11-го тура АПЛ, из-за чего некоторые особо радикальные болельщики стали оскорблять Виллока и Гимараеса. Клуб уже успел отреагировать на проявления расизма.

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"Ньюкасл решительно осуждает расистские оскорбления, присланные Бруну Гимараесу и Джо Виллоку в социальных сетях после субботней победы над Арсеналом. Наш месседж четкий. В футболе и обществе нет места расизму.

Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем сотрудничать с соответствующими органами власти и платформами социальных сетей, чтобы определить виновных, чтобы они могли быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении Ньюкасла на официальном сайте.

Отметим, что именно Уиллок поспособствовал единственному голу в игре, догнав мяч на линии. Эпизод вызвал немало споров, ведь многим показалось, что сфера таки покинула пределы поля. Гимараес же отметился желтой карточкой в конце игры, хотя бразилец неоднократно достаточно жестко шел в стыки.

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