Зірки Барселони та інших клубів Ла Ліги продовжують плазувати перед росіянами – відео нового фіаско
Іспанські клуби чомусь ніяк не зрозуміють, якохї шкоди завдають собі контактами з державою-агресором.
Упродовж останніх місяців Ла Ліга вляпалася в кілька скандалів через взаємодію з росіянами. Гравці Барселони дякували "фанатам" з боліт, а головний тренер Хаві люб'язно кликав на перегляд тамтешнього "футболіста". Зрештою, його придбав Реал Сосьєдад, профінансувавши війну проти України.
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І ось настала черга нового репутаційного фіаско. Низка гравців Ла Ліги знялися у ролику, де закликають дивитися чемпіонат на російській платформі. Імена політичних невігласів наступні – Педрі (знову Барса!), Дарко Брашанац, Чімі Авіла (обидва – Осасуна), Іско (Бетіс) і Пепе Рейна (Вільяреал).
Європейські журналісти вже звернули увагу на абсурдну рекламу від Ла Ліги, яка примудряється одночасно виставляти банери на підтримку України і тішити окупантів.
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