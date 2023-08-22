Імениті екс-гравці з різних куточків світу досі не зрозуміли наслідки контактів з державою-терористом.

Колись Абідаль грав з Мессі, а тепер готовий з окупантами / Reuters

Росіяни на початку вересня збираються провести матч пам'яті легенди Чорноморця Іллі Цимбаларя. У ньому має взяти участь "збірна легенд московського Спартака" і "збірна світу".

Росіяни хочуть провести матч пам'яті легенди Чорноморця і обіцяють запросити світових зірок – одеський клуб обурений

Видання з боліт розкривають список прізвищ, які нібито мають приїхати на це дійство. Забруднитися контактами з Росією можуть наступні особи: Александр Глєб, Георгіос Карагуніс, Антоніос Нікополідіс, Нванкво Кану, Джей-Джей Окоча, Тарібо Вест, Дуглас Майкон, Кевін Кураньї, Рікарду Куарежма, Ерік Абідаль, Фернандо Мейра та Еммануель Адебайор.

Щоправда, представники держави-окупанта вкотре можуть збрехати. Раніше анонсували участь і Фернандо Мор'єнтеса, але триразовий переможець ЛЧ назвав цю інформацію "фейком". Одеський Чорноморець також вважає цей матч приниженням пам'ятті Іллі Цимбаларя, який трагічно помер наприкінці 2013 року.

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