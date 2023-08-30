Звезды Барселоны и других клубов Ла Лиги продолжают унижаться перед россиянами – видео нового фиаско
Испанские клубы почему-то никак не поймут, какой вред наносят себе контактами с государством-агрессором.
В последние месяцы Ла Лига вляпалась в несколько скандалов из-за взаимодействия с россиянами. Игроки Барселоны благодарили "фанатов" из болот, а главный тренер Хави любезно звал на просмотр тамошнего "футболиста". В конце концов его приобрел Реал Сосьедад, профинансировав войну против Украины.
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И вот настал черед нового репутационного фиаско. Ряд игроков Ла Лиги снялись в ролике, где призывают смотреть чемпионат на российской платформе. Имена политических невежд следующие: Педри (опять Барса!), Дарко Брашанац, Чими Авила (оба – Осасуна), Иско (Бетис) и Пепе Рейна (Вильярреал).
Европейские журналисты уже обратили внимание на абсурдную рекламу от Ла Лиги, которая умудряется одновременно выставлять баннеры в поддержку Украины и радовать оккупантов.
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