Испанские клубы почему-то никак не поймут, какой вред наносят себе контактами с государством-агрессором.

В последние месяцы Ла Лига вляпалась в несколько скандалов из-за взаимодействия с россиянами. Игроки Барселоны благодарили "фанатов" из болот, а главный тренер Хави любезно звал на просмотр тамошнего "футболиста". В конце концов его приобрел Реал Сосьедад, профинансировав войну против Украины.

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И вот настал черед нового репутационного фиаско. Ряд игроков Ла Лиги снялись в ролике, где призывают смотреть чемпионат на российской платформе. Имена политических невежд следующие: Педри (опять Барса!), Дарко Брашанац, Чими Авила (оба – Осасуна), Иско (Бетис) и Пепе Рейна (Вильярреал).

Европейские журналисты уже обратили внимание на абсурдную рекламу от Ла Лиги, которая умудряется одновременно выставлять баннеры в поддержку Украины и радовать оккупантов.

Pamiętacie aferę, gdy piłkarze Barcy nagrali podziękowania dla kibiców rosyjskiej TV?



Teraz zrobiła to La Liga. Gwiazdy ligi hiszpańskiej zapraszają do oglądania ich w rosyjskiej telewizji.



La Liga, która co mecz na bandach solidaryzuje się z Ukrainą. pic.twitter.com/rryP2tHUjH — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2023

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