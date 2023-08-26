Бразилець проти Борнмута не зумів записати у свій актив результативні дії. Але зате Рішарлісон показав свій складний характер у всій красі.

Впевнена гра Забарного та друга "суха" перемога "шпор" у відеоогляді матчу Борнмут – Тоттенхем – 0:2

Послизнувшись на рівному місці, бразилець впав. Після того як м'яч опинився в Іллі Забарного, Рішарлісон нічого кращого не придумав, ніж просто шипами в'їхати в ногу українського захисника. За свою грубість нападник Тоттенхема отримав жовту картку.

Нагадаємо, що у підсумку "шпори" виграли у Борнмута з рахунком 2:0. Команда Забарного має у своєму активі лише один бал. Тоттенхем набрав сім очок у трьох турах.

Тоттенхем спокійно розібрався з Борнмутом – Меддісон ризикнув і став героєм, Забарний з хорошою оцінкою