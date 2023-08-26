Тоттенхем взяв три очки, перегравши Борнмут в третьому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Захисник Ілля Забарний потрапив до основного складу "вишень" на зустріч проти команди Постекоглу. Українець отримав гарні оцінки і був одним з найкращих гравців Борнмута. Забарний виграв найбільшу кількість поєдинків (10) в матчі. Втім, прийнятного результату "вишенькам" здобути не вдалося. В першому таймі Меддісон забив з класної передачі Сарра, а крапку в матчі поставив Кулусевскі на 63 хвилині.

Тоттенхем спокійно розібрався з Борнмутом – Меддісон ризикнув і став героєм, Забарний з хорошою оцінкою

Тоттенхем таким чином здобув другу поспіль "суху" перемогу. У підопічних Постекоглу після трьох турів в активі 7 балів. Борнмут наразі посідає 15 сходинку, набравши лише один пункт.