Бразилец против Борнмута не сумел записать в свой актив результативные действия. Но зато Ришарлисон показал свой сложный характер во всей красе.

Уверенная игра Забарного и вторая "сухая" победа "шпор" в видеообзоре матча Борнмут – Тоттенхэм – 0:2

Поскользнувшись на ровном месте, бразилец упал. После того как мяч оказался у Ильи Забарного, Ришарлисон ничего лучше не придумал, чем просто шипами въехать в ногу украинского защитника. За свою грубость нападающий Тоттенхэма получил желтую карточку.

Напомним, что в итоге "шпоры" выиграли у Борнмута со счетом 2:0. Команда Забарного имеет в своем активе лишь один балл. Тоттенхэм набрал семь очков в трех турах.

Тоттенхэм спокойно разобрался с Борнмутом – Мэддисон рискнул и стал героем, Забарный с хорошей оценкой