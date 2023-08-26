Тоттенхем розпочав сезон виїзною нічиєю з Брентфордом, а потім доволі несподівано здолав МЮ. Після тієї гри англійська преса розхвалювала нового коуча "шпор" Анге Постекоглу, який домігся суттєвого прогресу за відносно короткий період роботи.

Іспанський ентренадор "вишень" Андоні Іраола наразі не може похвалитися схожими результатами, проте у його команди – складний календар. Борнмут зустрічався з Вест Хемом (1:1) та Ліверпулем (1:3). Українець Ілля забарний провів два повні матчі. Проти Тоттенхема він теж з’явився у старті. Як і зірковий Джеймс Меддісон. Останній отримав пошкодження у поєдинку з "червоними дияволами" і, можливо, форсував повернення.

Забарний знову в основі: онлайн-трансляція матчу АПЛ Борнмут – Тоттенхем

Саме активний хавбек збірної Англії після невеличкої пристрілки вивів "шпор" вперед. Біссума обігрався з Сарром, а той розірвав оборону господарів класною передачею на Меддісона. Забарний і Келлі не встигли зреагувати на вривання Джеймса за спини через центральну зону. Тоттенхем повністю домінував до перерви, а Рішарлісон втратив прекрасний момент подвоїти перевагу гостей.

Меддісон розігнав швидку контратаку і сам же вивів бразильця на ударну позицію. Той вирішив обігрувати усіх на світі, але у підсумку втратив рівновагу, дозволивши суперникам винести сферу. Борнмут огризнувся лише на п'ятій компенсованій хвилині до першого тайму. Біллінг опинився першим на добиванні і влупив поруч зі стійкою. Вікаріо не мав шансів, а розпочалася атака "вишень" з перехоплення у центрі поля. Це була чи не єдина серйозна помилка лондонців на той момент.

Другий тайм розпочався з атак господарів. Семеніо не встиг замкнути простріл від Соланке. А згодом той же Семеніо дивом не влучив у рамку з лінії штрафного. Борнмут легко переходив центр поля і створював моменти. Однак, забити знову вдалося "шпорам". Простенька триходівка за участі Сона, Удогі та Кулусевскі завершилась влучним ударом шведа у дальній кут.

Після другого забитого м'яча Тоттенхем більш-менш спокійно контролював гру і довів справу до заслуженої перемоги. Ложкою дьогтю для лондонців стала хіба що можлива травма сенсаційного асистента Удоджи, якого довелося замінити. У підсумку "шпори" набрали 7 очок й тимчасово очолили турнірну таблицю. Борнмут залишився на 15-й позиції з одним балом в активі.

Ілля Забарний отримав 7,1 бала від статистичного порталу Sofa Score – це найвища оцінка серед усіх оборонців "вишень". Однак, потрібно зазначити, що українець, як і його партнери, виглядав розгублено під час двох пропущених м'ячів. Оборона Борнмута банально не встигала за швидкими переміщеннями гравців атаки "шпор". Ілля тричі виносив сферу з власних володінь, зробив одне перехоплення та два відбори. Продемонструвавши водночас хорошу гру ногами – 92% точності передач (46/50). У єдиноборствах (7 успішних з 10) і повітряних дуелях (3/4) екс-динамівець теж виглядав переконливо.

Челсі здобув першу перемогу з Почеттіно – 20-річний новачок оборони присоромив Мудрика, шоу Стерлінга, забив і Джексон